Сборная авиабазы Хмеймим забила пять голов команде Юрана и Павлюченко

Ветераны сборной по футболу сыграли три товарищеских матча с российскими военными в Сирии. Две встречи ветераны выиграли, а вот сборную российской базы Хмеймим профессионалам обыграть не удалось, дело закончилось ничьей – 5-5.

За звезд российского футбола играли такие мастера, как Сергей Юран, Роман Павлюченко, Евгений Алдонин и Дмитрий Ананко, передает ТАСС.

В Тартусе футболисты сыграли с командами российских кораблей «Ярослав Мудрый» и «Адмирал Эссен». Экипажи обоих кораблей звезды обыграли (3-1 и 5-4 соответственно), а вот сборную российской базы Хмеймим профессионалам обыграть не удалось, дело закончилось ничьей – 5-5.

«Я впервые в Сирии. Конечно, переживаем за наших ребят. Когда поступило предложение приехать и сыграть с военными в футбол, не раздумывая, согласился», – рассказал Юран.

«Мы даже не ожидали, что приедут звезды российского футбола. Ребята показали... как надо играть», – заявил капитан футбольной команды сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» Евгений Амплеев.

«Спорт и спортивный дух для нас очень важны. Футбол – это наша надежда в преддверии чемпионата мира в России. Очень важно, что наши военнослужащие принимают участие в таком матче», – отметил заместитель командующего группировкой войск Вооруженных сил России в Сирии по работе с личным составом Александр Манаков.

В Минобороны пообещали продолжить практику приглашения известных артистов и спортсменов на российские базы в Сирии.