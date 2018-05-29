Захарова рассказала о планах на отпуск

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, как намерена провести отпуск.

«Ушла в отпуск. Куда? Буду рассказывать», – сообщила она в Facebook.

В понедельник Захарова прибыла в Париж, где проходит Первое заседание французского-российского Парламентского сигарного клуба, передает РИА «Новости»

Заххарова рассказала, что «во Франции началась целая серия неофициальных мероприятий с участием парламентариев двух стран и вашей непокорной слуги». По ее словам, «впереди много всего интересного».

«Первая встреча – с Тьерри Мариани, французским политиком, сопредседателем Франко-российского диалога», – заявила Захарова.

«Вот такой насыщенный и увлекательный отпуск», – доавила она.

В Париже она собирается провести три дня.

«А потом – на родину, и отдыхать я буду на территории Российской Федерации, это всех очень волнует. Всех хочу сразу успокоить», – сказала представитель МИД России.

Она сообщила, что не поедет в Крым, где уже не раз отдыхала. Раскрывать точное место отдыха Захарова пока не стала.

В Париже представали именную сигару «Мария Захарова». Купить ее просто так нельзя – «лишь обладатель именной сигары имеет право дозаказать ее себе», а затем кого-то угостить, сообщил глава Российского сигарного союза Андрей Лоскутов.