Канадская оппозиция захотела отдать Украине предназначавшееся курдам оружие

Оружие, которое Оттава собиралась передать иракским курдам, следует поставить на Украину, заявили в оппозиционной Консервативной партии Канады.

Член партии Джеймс Безан заявил, что консерваторы выступают за «единый Ирак», а потому не поддерживают независимость курдов, передает РИА «Новости» со ссылкой на CTV News.

Безан отметил, что предназначавшееся курдам оружие «лежит на складах и собирает пыль», пока на Украине «насилие привело к новому весеннему наступлению». Политик считает, что оружие следует передать «людям, которые могут его использовать»

В 2017 году Оттава сообщила, что покупает стрелковое и легкое оружие для курдских бойцов в Ираке.