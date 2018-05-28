Пекин предложил всем странам в ООН пользоваться китайской космической станцией

Космической станцией, которую создает Китай, смогут воспользоваться все члены ООН, заявил постпред страны при международных организациях в Вене Ши Чжунцзюнь.

По его словам, «станция принадлежит всему миру», а не только Китаю, «принимать участие в кооперации на равных условиях» смогут все государства, «независимо от их размера и уровня развития», передают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на «Синьхуа».

Постпред Китая заявил, что его страна, будучи развивающейся, готова «помочь другим развивающимся странам в развитии космической техники и создании космического потенциала», передает РИА «Новости».

Ожидается, что станция начнет функционировать в 2019–2020 годах, ее общий монтаж планируется завершить к 2022 году.