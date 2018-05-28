НАТО потребовало от Норвегии модернизировать немецких «Леопардов»

Североатлантический альянс требует, чтобы усиление сухопутных войск стало приоритетной задачей властей Норвегии, следует из документов НАТО.

НАТО требует, чтобы как можно скорее была проведена модернизация немецких танков Leopard 2А4 («Леопард»), оцениваемая в 610 млн долларов. Их произвели в конце 1980-х годов, в Норвегии на вооружении они стоят с 2000 года, передает ТАСС со ссылкой на Klassekampen.

Если королевство выполнит требование альянса, то крупнейшее подразделение норвежских сухопутных войск «Нур» можно будет перевести из разряда средних пехотных бригад в тяжелые (классификация НАТО).

Также НАТО призвало Норвегию нарастить численность сухопутных войск. Сейчас численность составляет 8,5 тыс. человек, не считая резервистов.

Оппозиция обвиняла власти Норвегии в том, что правительство медлит с обещанной модернизацией имеющихся танков и покупкой новых.

Отметим, что действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг в прошлом был главой норвежского правительства.