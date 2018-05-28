В Латвии возмутились российским триколором в маршрутке

Член Национального объединения Латвии Байба Бицена в соцсетях возмутилась рекламой с российским флагом, показанной в рижской маршрутке.

«Реклама в микроавтобусе на фоне российского флага», – написала Бицена в своем Twitter. На фото, опубликованном политиком, видно, что жителям Латвии предлагают оформление вида на жительство в России, разрешения на временное проживание и другие услуги.

Некоторые пользователи поддержали Бицену. «Я что-то не поняла: в Риге уже все разрешено? И российские флаги тоже?», – возмутилась журналистка Элита Вейдемане.

Нашлись и латыши, которые не увидели ничего криминального в рекламе с российским триколором. «Реклама ориентирована на русских или их родственников в Латвии. Форма соответствует содержанию», – написал Guntars Meluskans