Пресс-служба Евкурова назвала провокацией его отрешение от мусульманской общины

Заявления муфтията Ингушетии об отрешении главы республики Юнус-Бек Евкурова от мусульманской общины из-за того, что он якобы дискриминирует духовенство, носят провокационный характер, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Последние действия некоторых представителей бывшего муфтията Ингушетии в священный месяц Рамадан свидетельствуют об их стремлении подорвать стабильность в регионе. Заявляемые ими претензии ни разу не были подкреплены конкретными фактами. Все заявления основываются на частных оценках и носят провокационный характер», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Кроме этого, в пресс-службе Евкурова отметили, что легитимность и компетентность муфтията «давно вышли за рамки закона», его представители неоднократно приглашались к диалогу, но эти призывы не были услышаны.

«Многие вопросы, которые требовали вмешательства именно этой организации, оставались неохваченными. Речь, в частности, идет о духовно-нравственном воспитании молодежи, о просвещении в религиозных вопросах, об активном примирении враждующих сторон», – заявили в пресс-службе Евкурова.

Также отмечается, что муфтият в борьбе с религиозным экстремизмом и радикализмом должен был стать эффективным помощником, однако вместо этого его некоторые члены «занимаются попытками внести смуту и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию».

«Те, кто сегодня поддерживает и оправдывает действия муфтията, являются сторонниками беспорядков и политического заговора. Призываем жителей Ингушетии не поддаваться на провокационные призывы этих людей, чья деятельность не имеет ничего общего с религией», – отмечается в сообщении.

Ранее в понедельник сообщалось, что Духовный центр мусульман Ингушетии отлучил Юнус-Бека Евкурова от мусульманской общины. Отмечалось, что соответствующее решение вынесено на собрании алимов и старейшин населенных пунктов республики.