Умер французский миллиардер Дассо

Французский миллиардер Серж Дассо умер в понедельник на 94-м году жизни, сообщает телеканал ВFMTV.

У Дассо случился сердечный приступ, передает ТАСС.

Французский бизнесмен и консервативный политик Серж Дассо родился 4 апреля 1925 года. Являлся сыном авиаконструктора и предпринимателя Марселя Дассо, от которого унаследовал группу Groupe Dassault. Семье Дассо принадлежит контрольный пакет акций в самолетостроительной компании Dassault Aviation, производящей в том числе самые современные французские истребители Rafale.