Германия вернет Великому Новгороду вывезенные в годы войны книги 18 века

Представители Германии передадут Новгородскому государственному музею-заповеднику редкие книги 18 века, вывезенные из города в период Великой Отечественной войны.

Самой ранней из них является Минея служебная 1713 года, сообщил «Интерфаксу» представитель музея.

Передача раритетов состоится на торжественной церемонии во вторник.