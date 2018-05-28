Россиянка с тремя детьми якобы попросила убежища на Украине

Многодетная мать обратилась к украинским пограничникам, заявив, что в России ее преследуют по религиозным мотивам, утверждает украинская погранслужба.

«Гражданка России пропущена на территорию Украины, проинформирована ГМС Украины в Киевской области», – цитирует «Апостроф» сообщение пограничной службы.

Вместе с россиянкой через пограничный пропускной пункт «Сеньковка» пропущены ее дети 2005, 2007 и 2009 годов рождения.

Отметим, что из Украины в Россию ежегодно мигрируют десятки тыс. человек. В МВД сообщали, что в 2017 году разрешение на временное проживание в России получили более 96 тыс. украинцев, что почти в три раза превышает данные 2012 года.