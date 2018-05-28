Суд Варшавы отменил декоммунизацию 12 улиц

В Варшаве суд отменил переименование 12 улиц в столице Польши в рамках декоммунизации, сообщает издание Wyborcza.

Соответствующее решение было принято судебной инстанцией в связи тем, что воевода Варшавы недостаточно обосновал свое решение о переименовании, передает RT.

Как подчеркнул судья, в пояснительной записке должно быть представлено объяснение, почему тот или иной топоним пропагандирует коммунизм.

В частности, суд отменил решение о переименовании аллеи Народной армии в Леха Качиньского – президента Польши, погибшего а авиакатастрофе Ту-154 под Смоленском.

Напомним, в ноябре 2017 года министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Блащак заявил, что сталинскую высотку в Варшаве, в которой расположен Дворец культуры и науки, необходимо снести как «символ советского господства».

В июле 2017 года в Польше приняли поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, согласно которым предполагается снос установленных в стране памятников советской эпохи.