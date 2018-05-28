Появились данные о новых погибших среди российских военных в Сирии

В Сети появились имена российских военных, погибших на прошлой неделе в Сирии; при этом называются фамилии шести россиян, хотя по официальным данным погибшими числятся четверо.

По данным ресурса Conflict Intelligence Team, известного своей антироссийской позицией, двое погибших – Вячеслав Кравченко и Дмитрий Вершинин, о которых в воскресенье сообщило издание «Чита.ру».

Еще один погибший – это Александр Филимонов, также известно о гибели старшего лейтенанта Сергея Елина, сержанта Игоря Михайлова и Кирилла Полищука.

Предполагается, что все они погибли 23 мая в провинции Дэйр-эз-Зор.

Минобороны имена погибших не называет.

Напомним, в воскресенье стало известно, что при обстреле со стороны террористов погибли четверо российских военных, еще трое пострадали. Об этом официально сообщило Минобороны. Также военное ведомство заявило, что в завязавшемся бою на месте нападения на артиллерийскую батарею было уничтожено 43 террориста.

Одновременно стало известно, что в Забайкалье похоронили четверых россиян.

Однако позже в соцсетях и СМИ появились сведения о том, что на самом деле в бою в Сирии 23 мая погибли шесть россиян, а не четверо; среди погибших было якобы двое вагнеровцев.