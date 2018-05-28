Стало известно о планах Юлии Скрипаль завести ребенка

Дочь шпиона и экс-сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля Юлия готовилась стать матерью перед тем, как произошел инцидент в британском Солсбери, рассказала Виктория Скрипаль, племянница Сергея Скрипаля.

«Она делала ремонт в квартире. Одну комнату готовила под детскую. Вторая – спальня. Кухня и санузел уже были отремонтированы. За все платила она сама», – рассказала она «Комсомольской правде».

Виктория рассказала, что молодой человек по имени Степан, с которым Юлия прожила три года и который собирался на ней жениться, стал вести себя странно и подозрительно после произошедшего в Солсбери. По ее словам, он пропал, не выходит с ней на связь. А лучшая подруга Юлии, о которой британские СМИ писали в контексте пресловутой истории с гречкой, тоже не идет на контакт, добавила Виктория.

«Все это очень странно. Он, этот молодой человек, нам вообще никогда не показывался. Мы как-то зимой поехали в Москву по делам, заехали и к Юле на чай – так он даже из комнаты не вышел...» – рассказала она.

В середине мая посольство Великобритании в Москве снова отказало в получении визы Виктории Скрипаль, заявка которой якобы «не соответствовала миграционным требованиям».

На прошлой неделе Юлия Скрипаль выступила с первым публичным обращением после отравления. Посольство России в Великобритании указало на лингвистические особенности текста, произнесенного Юлией, предположив, что она зачитывала готовый текст, переведенный с английского языка. Физиогномист и психолог Светлана Филатова также оценила видео, отметив, что Скрипаль говорила заранее заготовленные слова, а о намерении вернуться в Россию заявила «для галочки».