У поврежденной картины Репина не оказалось страховки

Главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова заявила, что картина Ильи Репина «Иван Грозный и его сын», поврежденная вандалом, не была застрахована.

«Картина, как и все картины в нашей галерее, не была застрахована. В соответствии с законом России, это не нужно. Это требуется, только когда картины вывозят из страны для экспонирования», – сказала Городкова, передает ТАСС.

Напомним, вечером в пятницу 37-летний приезжий из Воронежа металлическим столбиком ограждения разбил стекло, закрывающее картину, и повредил полотно. По собственному признанию, он находился в состоянии алкогольного опьянения. После задержания мужчина сообщил, что его «накрыло» от 100 граммов водки, которые он выпил в буфете Третьяковки.

Картине нанесены серьезные повреждения. Причиненный ущерб оценивается в 500 тыс. рублей, однако, по мнению реставратора, есть часть картины, которую восстановить не удастся.