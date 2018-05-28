Священник и его жена в Петербурге стали фигурантами дела о гибели ребенка с ВИЧ

В Петербурге завершается расследование уголовного дела священника и его супруги, чья несовершеннолетняя дочь погибла от последствий запущенной ВИЧ-инфекции, сообщает СУ СК по Северной столице.

Как сообщает ведомство, 53-летний местный житель и его 55-летняя супруга обвинялись по статьям УК «причинение смерти по неосторожности» и «оставление в опасности».

Отмечается, что 13 мая 2016 года девочку госпитализировали в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. 26 августа 2017-го она скончалась от тяжелого иммунодефицита и других сопутствующих заболеваний в результате «отказа ее приемных родителей от своевременного лечения».

«В настоящее время расследование уголовного дела находится на завершающем этапе, планируется направление материалов уголовного дела в прокуратуру с обвинительным заключением», – сообщили в СУ СК по Петербургу.

Известно, что 14 апреля 2011 года фигуранты дела удочерили четырехлетнюю девочку, с мая 2007 года состоящую на диспансерном учете местном центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

В сентябре 2007 года девочке поставили диагноз «ВИЧ-инфекция», после чего она регулярно проходила медобследование и осматривалась врачами центра СПИД. В марте 2013 года у нее выявили показания для назначения антиретровирусной терапии (АРВТ), но «обвиняемые не являлись в центр СПИД с приемной дочерью, и не предоставляли ее на обследование».

В марте 2014 года врачи центра СПИД вновь провели обследование девочки, по результатам которого на фоне несвоевременного лечения было установлено значительное прогрессирование заболевания, что ставило под угрозу ее жизнь и здоровье.

«В связи с этим было принято решение о применении АРВТ в условиях больницы, отчего обвиняемый отказался, но после длительных уговоров врачей дал свое согласие», – сообщили в СУ СК по Петербургу.

В мае 2015 года девочка была госпитализирована в детскую больницу с пневмонией, но ее мать не сообщила врачам ее установленный диагноз «ВИЧ-инфекция».

«Несмотря на это, девочка с признаками крайне тяжелого иммунодефицита на фоне несвоевременного применения АРВТ была направлена другую больницу, где ей было начато лечение. 19 июня 2015 года обвиняемая отказалась от продолжения стационарного лечения и с ребенком покинула больницу, нарушив непрерывное ежедневное лечение, которое должно было продолжаться в течение всей ее жизни», – добавили в ведомстве.

В дальнейшем, как заявили в СУ СК, обвиняемые не представляли девочку на медобследование и не лечили ее.

В конце августа в ряде СМИ сообщалось, что в Петербурге от ВИЧ скончался живший в приемной семье священника ребенок. По данным следствия, приемные родители намеренно уклонялись от лечения девочки.