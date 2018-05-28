Новый банк развития БРИКС предоставил России два кредита

Совет директоров нового банка развития БРИКС одобрил России два кредита на сумму 540 млн долларов, сообщил президент банка Кундапур Ваман Каматх.

Решение было принято на 14-м заседании совета директоров в Шанхае, передает РИА «Новости».

Новый банк развития БРИКС одобрил проект России «Развитие систем водоснабжения и водоочистки в городах РФ», целью которого является повышения качества и надежности предоставления населению городов, расположенных в бассейне Волги, услуг водоснабжения и водоочистки, а также улучшения экологической обстановки и минимизации наносимого ущерба окружающей среде. Сумма кредита по этому проекту составит 320 млн долларов.

Еще 220 млн долларов будет предоставлено на реализацию проекта «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических городов и поселений», целью которого является повышение устойчивости городского развития и обеспечение социально-экономического роста малых исторических поселений путем комплексного развития части их территории.



Банк также одобрил по одному проекту в Бразилии, Индии, Китае и в Южной Африке. При этом проекты в Бразилии и ЮАР стали первыми кредитами без суверенных гарантий.

Всего на данный момент банк в одобрил 21 проект на общую сумму 5,1 млрд долларов.



Напомним, в ноябре 2017 года Новый банк развития БРИКС профинансировал строительство восточного выезда из Уфы.

В конце августа новый банк развития БРИКС одобрил выделение России 460 млн долларов на развитие судебной системы.

В июле сообщалось, что банк развития БРИКС рассматривает два проекта в России на сумму в 560 млн долларов.