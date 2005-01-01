Российский снайпер рассказал о срыве атаки боевиков в Сирии

Снайпер-инструктор бригады спецназа Центрального военного округа России рассказал о тактике боев с применением снайперского оружия в Сирии, в том числе о срыве атаки боевиков у элеватора в районе Тадмора в 2016 году.

В интервью газете «Красная звезда» прапорщик на условиях анонимности рассказал, как в ночном бою в 2016 году у элеватора в районе Тадмора применялась тепловизионная насадка к снайперскому прицелу. Снайперы вели огонь по экипажу танка боевиков с дистанции более 350 метров, сообщает «Российская газета».

«Всего двумя выстрелами из своей снайперской винтовки сначала поразил командира танка, который неосмотрительно высунулся из башни, вглядываясь в ночную тьму, а затем и механика-водителя, также весьма неосторожно выбравшегося из своего люка», – рассказал снайпер-инструктор.

После этого старший прапорщик и еще два снайпера зачистили подступы к элеватору от остатков вражеской пехоты, которая осталась без танкового прикрытия.

«Фактически три российских стрелка своим хорошо организованным огнем, почти беззвучным из-за глушителей, сорвали атаку хорошо подготовленных и настроенных на отчаянный бой четырех десятков террористов», – говорится в публикации.

Таким образом, отмечает автор, снайперы защитили нескольких российских военных советников, которые оказались на передовой – артиллеристов, танкистов, авианаводчиков.

А 3 августа 2017 года под Акербатом российские снайперы, отражая контратаки террористов, которые прорывались по подземным ходам, вынуждены были стрелять почти в упор из автомата Калашникова. Это оружие входило в стандартный набор вооружения снайперов в Сирии. При этом боевики в бою трижды попали в снайпера, однако бронежилет выдержал выстрелы из автоматических винтовок М-16 американского производства.

Российский снайпер-инструктор, оценивая подготовку и морально-психологический настрой боевиков, назвал их «серьезным и сильным противником, а не какими-то басмачами».

«Их хорошо обучили бывшие офицеры армии Ирака и других зарубежных стран, дали им достойную подготовку. Побеждать таких на поле боя очень непросто, поверьте», – отметил он.

Стандартным вооружением сирийских армейских снайперов до начала войны были советские винтовки СВД, на вооружение отдельных подразделений поступали иногда российские винтовки ВСК-94 и крупнокалиберные ОСВ-96. Сейчас же в Сирии можно встретить винтовку МЦ-116М, иранские 12,7-мм винтовки AM-50, австрийские Steyr SSG 69 и китайские крупнокалиберные винтовки M99.