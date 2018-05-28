МИД предупредил туристов о лихорадке денге

Министерство иностранных дел предупредило о вспышке лихорадки денге в Сингапуре и Вьетнаме.

«Вьетнам – отмечены 95 подтвержденных случаев распространения лихорадки денге на территории страны; заболевание переносят москиты», – говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.

«Сингапур – вспышка лихорадки денге в районе Бедок; подтверждены 56 случаев заболевания», – сообщили в ведомстве.