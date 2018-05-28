Роструд напомнил о длинной рабочей неделе

На будущей неделе россиян ожидает шестидневка, а с 10 по 12 июня они будут праздновать День России, сообщили в пресс-службе Роструда.

«На следующей неделе россиян ожидает шестидневная рабочая неделя, а затем трехдневные выходные в связи с празднованием Дня России. Суббота, 9 июня, станет рабочей, а понедельник, 11 июня, – нерабочий день за счет переноса выходного с субботы. Таким образом, выходные продлятся с 10 по 12 июня. При этом продолжительность рабочего дня в субботу 9 июня сокращается на один час», – передает РИА «Новости».