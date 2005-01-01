Лоза обвинил Бари Алибасова в брехливости

Главными качествами администратора являются брехливость, умение колотить понты и продавать слабых артистов за большие деньги. Алибасов, несомненно, профессионал, а потому обладает всеми этими «достоинствами» в полной мере, считает музыкант Юрий Лоза.

Так певец отозвался на своей странице в Facebook о передаче Андрея Малахова, посвященной дню рождения администратора группы «На-На» Бари Алибасова.

По словам Лозы, актер Станислав Садальский посмотрел передачу Малахова, приуроченную к очередному дню рождения Алибасова и удивился запредельному хамству именинника, с которым приятельствовал многие годы.

«Меня на этот эфир звали две недели, божились, что дадут высказаться и не будут ничего корректировать. Я отказался, зная, что Малахов тоже считал Алибасова чуть ли не другом и всегда старался представить его в выгодном свете. Я уже объяснял, что главными качествами администратора являются брехливость, умение колотить понты и продавать слабых артистов за большие деньги. Алибасов несомненно профессионал, а потому обладает всеми этими «достоинствами» в полной мере», – написал Лоза.

По словам музыканта, Алибасов запредельно двуличен и беспринципен - что и продемонстрировал на вышеупомянутом телешоу.

«Володя Левкин работал «нанистом» десять лет с момента основания коллектива, раньше полностью Алибасова устраивал и никаких нареканий не вызывал. Но как только дело коснулось финансовых пересечений, тут же был обвинен администратором в полной профнепригодности, отсутствии слуха и голоса, слабоумии и во всех смертных грехах, к тому же обозван многими нехорошими словами», – заявил певец.

Лоза подытожил. что не ходит на передачи, где может появиться Алибасов, поскольку проработал с ним более пяти лет и достаточно с ним наобщался.

Ранее Юрий Лоза заявил, что не поехал бы на съемки к Андрею Малахову, если бы знал, что все закончится бенефисом певицы Ольги Бузовой.