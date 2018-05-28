Кремль заявил об отсутствии решений по СВПД после встречи Путина и Макрона

Конкретных решений вопроса дальнейшего соблюдения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в ходе переговоров президента России Владимира Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона принято не было, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, конкретных нет. Есть понимание. Что необходимо продолжать работать вместе, есть понимание, что необходимо поддерживать контакты с иранскими партнерами, чтобы обеспечить дальнейшее соблюдение всеми сторонами СВПД, за исключением Вашингтона, который принял решение о выходе», – передает ТАСС слова Пескова.

8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала это решение.

Напомним, в четверг в Константиновском дворце под Петербургом прошла встреча Путина и Макрона.