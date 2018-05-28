В Геленджике двоих мужчин на надувном матрасе унесло в открытое море

Спасатели в Геленджике оказали помощь мужчинам, которых унесло в открытое море на надувном матрасе, сообщили местные СМИ.

Как пишут «Кубанские новости», в «Южный региональный поисково-спасательный отряд» поступила информация, о том, что в районе села Архипово-Осиповка в море на надувном матрасе уносит двоих мужчин.

Спасатели на вертолете облетели акваторию, нашли туристов в 20 километрах от берега и на лебедке подняли их на борт, передает РИА «Новости».

Спасенные, которые оказались жителями Краснодарского края 25 и 27 лет, рассказали, что их начало быстро относить от берега и они просто не смогли вернуться обратно.

Напомним, в январе российские пограничники спасли двух моряков с буксира «Голд Фортуна», подавшего сигнал бедствия во время шторма в Керченском проливе.