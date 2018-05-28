Социологи изучили мнение жителей Восточной Европы о Путине и Трампе

В Словакии, Венгрии и Чехии политику президента России Владимира Путина одобряют больше людей, чем действия лидера США Дональда Трампа, свидетельствуют данные опроса международной исследовательской организации «Глобсек».

По данным социологов, самая большая разница в рейтинге замечена в Словакии (Путин – 41%, Трамп – 16%). Второе место занимает Чехия (32% и 27%), затем следует Венгрия (33% и 30%), передают «Известия».

Тем временем поляки отдают предпочтение Трампу (46% против 13%).

Также в странах «Вышеградской четверки» Путин обошел в рейтинге канцлера ФРГ Ангелу Меркель и главу Франции Эммануэля Макрона.

Соцопрос проводился c февраля по март 2018 года путем индивидуальных интервью и онлайн-тестирования.

Напомним, в начале мая президент России Владимир Путин занял вторую строчку рейтинга самых влиятельных людей мира Forbes. Первое место в списке занял глава КНР Си Цзиньпин, третье – президент США Дональд Трамп.