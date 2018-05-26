Пропавший более 70 лет назад истребитель нашли в Приморье

Обломки советского истребителя ЛаГГ-3 ВВС Тихоокеанского флота, пропавшего в 1945 году, обнаружили в Приморье.

Как на говорится в сообщении на странице региональной молодежной общественной организации «Поисковое объединение «АвиаПоиск» в соцсети «ВКонтакте», самолет под управлением лейтенанта Степана Голика потерпел крушение 28 июня 1945 года.

Тело Голика удалось найти и похоронить, а вот сам самолет так и не нашли.

Чтобы найти обломки самолета, участникам поисковой экспедиции пришлось пройти более 500 километров в условиях лесных пожаров, передает РИА «Новости».

На том месте, где самолет был найден, установили мемориальную табличку погибшему летчику.

Публикация от АвиаПоиск (@aviapoisk_dfo) 26 Май 2018 в 6:20 PDT

Напомним, в апреле в найденном в Санкт-Петербурге самолете времен ВОВ обнаружено тело летчика, который считался пропавшим без вести.