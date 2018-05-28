На фабрике «Алроса» в Якутии произошел пожар

Пожар произошел на обогатительной фабрике горно-обогатительного комбината компании «Алроса» в городе Удачный (Якутия), заявили в региональном МЧС.

По предварительным данным ведомства, никто не пострадал.

«Да, факт пожара есть, в городе Удачный. Это здание фабрики рудоподготовки. Пока другой информации нет», – передает ТАСС сообщение спасателей.

В пресс-службе «Алросы» рассказали, что в 11.00 (05.00 мск) местного времени на обогатительной фабрике №12 Удачнинского горно-обогатительного комбината произошло задымление.

«Произошло задымление. Пострадавших нет. Причины задымления выясняются», – заявили в компании.

На объект выехали пять пожарных расчетов и 12 брандмейстеров, а также скорая помощь, добавили в компании.

В «Алросе» рассказали также, что из здания фабрики были эвакуированы более 500 человек.

«Предположительно, на фабрике в момент задымления находилось 550 человек. Как только появилось задымление, их сразу же вывели. Пострадавших нет», – рассказали в компании.

Напомним, в апреле были названы самые уязвимые для пожаров на соцобъектах регионы России.