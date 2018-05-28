Перевооружение РВСН обеспечило России новые возможности ядерного сдерживания

Командующий РВСН Сергей Каракаев объявил, что успешное перевооружению соединений и воинских частей Ракетных войск стратегического назначения дало им новые возможности для решения задач ядерного сдерживания.

Генерал уточнил, что в результате планового перевооружения доля современных образцов ракетного оружия в РВСН выросла до 66%, передает РИА «Новости».

Так, уже в трех соединениях Ракетных войск стратегического назначения завершен переход на подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс».

«Мы завершили перевооружение Тейковского, Тагильского и Новосибирского ракетных соединений на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс», – рассказал Каракаев в интервью изданию Минобороны «Красная звезда».

Кроме того, продолжается переоснащение Иркутского и Йошкар-Олинского ракетных соединений на комплексы «Ярс» мобильного базирования, идет перевооружение полков Козельского ракетного соединения на комплексы стационарного (шахтного) базирования.

Генерал добавил, что одновременно с поставками основных видов вооружения идет приемка большого количества агрегатов, обеспечивающих их эксплуатацию, охрану и боевое применение.

Ранее президент России Владимир Путин на военном совещании рассказал, сколько ракетных полков к концу 2018 года будет оснащено подвижными грунтовыми ракетными комплексами (ПГРК) «Ярс».

Напомним, в конце прошлого года в Минобороны назвали сроки полного перевооружения РВСН на комплексы «Ярс».