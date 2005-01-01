Главком ВМФ рассказал о судьбе группировки в Средиземном море

Взгляд
27 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:36  |  vz.ru
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Почему бензин в России всегда только дорожает

Дорогая нефть – благо для бюджета, но беда для автомобилистаФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Минфин наконец заметил то, на что в последние недели жалуются все автомобилисты, – существенный рост цен на бензин и дизтопливо. Называется и причина происходящего: повышение цен на нефть на мировом рынке, которое так радует российский бюджет. Однако действительно ли причина в этом – и что могло бы сделать правительство для сдерживания роста цен на топливо? Подробности...
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Путин предложил Европе освободиться от Америки

Владимир Путин с Ван Цишанем, Кристин Лагард, Эммануэлем Макроном и Синдзо АбэФото: Александр Рюмин/ТАСС
Тема национального суверенитета стала ключевой в ходе дискуссии на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Президент Франции Эммануэль Макрон так горячо убеждал всех, что у его страны есть настоящий суверенитет, что Владимир Путин в ответ не выдержал – и сделал Европе исключительно щедрое предложение. Подробности...
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Реставратор назвал невосстановимую часть «Ивана Грозного»

Полотно Ильи Репина неоднократно подвергалось покушениямФото: «Иван Грозный и сын его Иван
16 ноября 1581 года», И.Е. Репин
«Полотно и до этого было ужасное, хотя реконструировать сейчас можно все что угодно. Но мы не восстановим духовный темперамент автора, его видение мира», – сказал газете ВЗГЛЯД именитый художник-реставратор Александр Сапожников. Он уверен, что картина «Иван Грозный убивает своего сына», которую повредил вандал из Воронежа, будет восстановлена, но лишь технически. Подробности...
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Зачем ВСУ принялись прыгать в Донбассе

ВСУ используют тактику «жабьих прыжков»Фото: Maksim Levin/Reuters
Украинские вооруженные силы на линии разведения сторон в Донбассе снова предприняли попытку занять значительную по площади часть «серой зоны» и даже целое село на стратегически важном для ситуации на фронте участке. Для этого они прибегли к тактике «жабьих прыжков», отражающей суть новой стратегии ВСУ. Однако с чем в принципе связано новое обострение в Донбассе? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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«Отец капитализма» и пуританские «святые»

Анатолий Кучерена, адвокат, доктор юридических наук, профессор
27 мая 1564 года скончался Жан Кальвин – человек, оказавший поистине фантастическое влияние на историю человечества. В числе прочего его можно назвать «отцом капитализма». Правда, к бизнесу Кальвин не имел прямого отношения. Подробности...
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Каким должен быть девиз нашей футбольной сборной

Антон Крылов, журналист
На чемпионаты мира принято сочинять девизы для каждой из команд-участников. Девиз сборной России этого года вызывает, прямо скажем, не самые позитивные ассоциации. Но лозунги большинства других команд выглядят ничуть не лучше. Подробности...
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У истории с малайзийским Boeing вполне простое объяснение

Иван Лизан, обозреватель «Однако. Евразия»
У всплывшей на поверхность истории с малайзийским Boeing и требованиями ввести против России очередной пакет санкций вполне простое объяснение. Подробности...
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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

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          Главком ВМФ рассказал о судьбе группировки в Средиземном море

             27 мая 2018, 18:19
          Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
          Текст: Ольга Никитина

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          Военно-морской флот России будет поддерживать состав группировки в Средиземном море на эффективном и сбалансированном уровне, заявил главнокомандующий ВМФ Владимир Королев.

          После церемонии спуска на воду точной копии корабля «Полтава» Королев сказал, что ВМФ будет поддерживать численный состав группировки в Средиземном море, передает РИА «Новости».

          Он отметил, что численность группировки постоянного оперативного присутствия ВМФ «может гибко меняться в зависимости от поставленных задач». Службу в составе группировке корабли несут по принципу постоянной ротации, а ее состав определяется таким образом, чтобы она сохраняла самодостаточность, то есть могла успешно взаимодействовать с авиацией, выполнять задачи поиска подводных лодок, а также задачи противовоздушной обороны, сказал Королев.

          «Корабли группировки в Средиземном море проводят регулярные учения в составе корабельных поисково-ударных групп в составе тактических групп», – сообщил он.

          Королев подчеркнул, что корабли с высокоточным оружием находятся в составе группировки постоянно, а в будущем их доля в составе группировке может увеличиться.

          Ранее в воскресенье на воду в Санкт-Петербурге была спущена точная копия первого 54-пушечного парусного линейного корабля Балтийского флота 1712 года «Полтава», который создавался при участии Петра I.


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