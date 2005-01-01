Главком ВМФ рассказал о судьбе группировки в Средиземном море

Военно-морской флот России будет поддерживать состав группировки в Средиземном море на эффективном и сбалансированном уровне, заявил главнокомандующий ВМФ Владимир Королев.

После церемонии спуска на воду точной копии корабля «Полтава» Королев сказал, что ВМФ будет поддерживать численный состав группировки в Средиземном море, передает РИА «Новости».

Он отметил, что численность группировки постоянного оперативного присутствия ВМФ «может гибко меняться в зависимости от поставленных задач». Службу в составе группировке корабли несут по принципу постоянной ротации, а ее состав определяется таким образом, чтобы она сохраняла самодостаточность, то есть могла успешно взаимодействовать с авиацией, выполнять задачи поиска подводных лодок, а также задачи противовоздушной обороны, сказал Королев.

«Корабли группировки в Средиземном море проводят регулярные учения в составе корабельных поисково-ударных групп в составе тактических групп», – сообщил он.

Королев подчеркнул, что корабли с высокоточным оружием находятся в составе группировки постоянно, а в будущем их доля в составе группировке может увеличиться.

Ранее в воскресенье на воду в Санкт-Петербурге была спущена точная копия первого 54-пушечного парусного линейного корабля Балтийского флота 1712 года «Полтава», который создавался при участии Петра I.