Американский беспилотник провел разведку в Донбассе

Разведывательный беспилотник ВВС США совершает полет над линией разграничения в Донбассе.

БПЛА RQ-4B-30 Global Hawk c бортовым номером 10-2043 вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. По состоянию на 16.00 он все еще находился над Донбассом, сообщает telegram-канал WarJournal.

Этот беспилотник способен наблюдать из Донбасса в том числе за приграничными территориями России.

Американские беспилотники регулярно проводят разведку в Донбассе и у российских границ.