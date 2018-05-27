Нетаньяху пообещал не допустить производства смертоносного оружия в Ливане

Израиль будет действовать против переброски продвинутых видов вооружений из Сирии в Ливан или производства продвинутого оружия на ливанской территории, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«Мы работаем по предотвращению создания направленного против нас иранского военного присутствия [в Сирии]; мы также действуем против передачи смертоносных видов оружия из Сирии в Ливан или их производства в Ливане», – приводит его слова ТАСС.

Нетаньяху заявил, что это оружие «предназначено для использования против Государства Израиль». Он отметил, что Тель-Авив на основе права на самооборону может предотвращать его производство или передачу.

По словам главы израильского правительства, власти Ирана «является основным элементом, подрывающим стабильность на Ближнем Востоке».

«Кампания против его агрессии не завершена, мы все еще находимся в самом ее разгаре», – подчеркнул Нетаньяху.

Заявление появилось после новых авиаударов по военным объектам в Сирии, ответственность за которые ряд зарубежных СМИ возложил на Израиль. Сами израильтяне это не признают, но и не опровергают.