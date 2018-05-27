Молния ударила по системе заправки самолетов в лондонском аэропорту Станстед

В лондонском аэропорту Станстед молния повредила систему заправки самолетов, это может стать причиной задержки или отмены рейсов, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

В сообщении говорится, что из-за удара молнии система заправки самолетов была неисправна этим утром в воскресенье. Технические специалисты восстановили работу системы, однако рейсы могут быть перенаправлены, задержаны или отменены, передает ТАСС.

В воздушной гавани принесли извинения пассажирам и авиакомпаниям.

В ночь с субботы на воскресенье на юге Великобритании прошли дожди с грозами. Метеослужба зафиксировала около 15 тыс. молний.