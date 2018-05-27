Британский 67-летний миллиардер Брэнсон решил полететь в космос

Глава компании Virgin Galactic, которая намеревается запустить программу космического туризма, 67-летний миллиардер Ричард Брэнсон заявил, что собирается полететь в космос.

«Я хожу на тренировки для астронавтов, занимаюсь спортом, на центрифуге и другой подготовкой, чтобы мое тело справилось с полетом в космос», – приводит его слова RT.

В ноябре 2017 года сообщалось, что Virgin Galactic продала около 900 билетов первым космическим туристам.

В мае прошлого года Virgin Galactic опубликовала видео успешных испытаний многоразового суборбитального корабля SpaceShipTwo модели Unity, на котором собираются отправлять туристов в космос.

Корабль был представлен в феврале 2016 года. Он рассчитан на двоих пилотов и шестерых пассажиров. Название для него придумал Стивен Хокинг, который собирался отправиться в космос в качестве космического туриста, но не дожил до этого момента.

Однако судьба предшественника Unity оказалась трагической – 31 октября 2014 года прототип корабля отстыковался от самолета-носителя и распался на части. Погиб один из пилотов.