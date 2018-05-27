Канцлер Австрии предложил отправить контингент ЕС на борьбу с мигрантами в Африку

Канцлер Австрии Себастьян Курц предложил разрешить Агентству по контролю за внешними границами Евросоюза (Frontex) проводить операции по борьбе с нелегальной миграцией в третьих странах, задерживая нелегалов на внешних границах ЕС.

Курц призвал «положить конец грязному бизнесу перевозчиков мигрантов и не давать их судам совершать опасные рейсы по Средиземному морю», передает ТАСС.

Канцлер Австрии высказался против введения обязательных квот для приема мигрантов странами ЕС, «особенно если они не будут учитывать приток [нелегалов] в предыдущие годы».

«В основе дееспособного государства [лежит право] самому решать, кого и в каких количествах принимать», – заявил политик в интервью Welt am Sonntag.

Напомним, в начале апреля критики канцлера ФРГ Ангелы Меркель из блока ХДС/ХСС, которые объединились в «Союз за ценности», призвали главу правительства Германии перейти к более консервативному курсу, предполагающему быструю и последовательную высылку нелегальных мигрантов и отмену двойного гражданства.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о решении немецких женщин объединиться для борьбы с домогательствами мигрантов.