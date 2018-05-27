Норвежский журналист собрался оспорить запрет на въезд в Россию в ЕСПЧ

Редактор норвежского интернет-издания Independent Barents Observer, которое базируется в приграничном с Россией Киркенесе, Томас Нильсен решил оспорить решение российский властей о пятилетнем запрете въезда на территорию России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Норвежец решил подать жалобу в ЕСПЧ после того, как его иск против ФСБ был отклонен российским Верховным судом, передает ТАСС.

По словам Нильсена, «журналистика не может быть угрозой безопасности какого бы то ни было государства».

По словам журналиста, в марте 2017 года он ехал в Мурманск с делегацией датского парламентского комитета по внешней политике. Однако при попытке пересечь норвежско-российскую границу на КПП «Стурскуг – Борисоглебск» сотрудники ФСБ проинформировали его о нежелательности присутствия на территории России в связи с положениями статьи 27 ФЗ о въезде и выезде из Российской Федерации и «необходимостью обеспечения обороноспособности или безопасности государства».

Позднее российское посольство в Осло пояснило, что запрет связан с решениями руководства Норвегии, последовательно присоединявшейся к санкционной политике Евросоюза, членом которого она не является.