На ПМЭФ прошел «молодежный день»

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прошел «молодежный день».

На третий день ПМЭФ часть секций была посвящена актуальным для молодежи проблемам. В частности, на форуме обсуждались такие темы, как «Направления развития молодежного предпринимательства стран G20», «Международные молодежные бизнес-инкубаторов. Знания. Связи. Инвестиции», «Движение future team и сетевые международные молодежные организации – основа альтерглобализации?», «Молодежь в «эпоху post-truth»: каковы критерии реальности?», «Предприниматель поколения Z. Сложности запуска бизнеса», «Молодежная экономическая повестка России на 2018-2024 годы» и другие, сообщается на сайте ПМЭФ.

Фонд Росконгресс и Росмолодежь подписали соглашение о сотрудничестве в области реализации государственной молодежной политики. В частности, стороны готовы сотрудничать при выработке механизмов по подключению молодежи к разработке стратегий социально-экономического развития, при разработке подходов к развитию студенческих профессиональных клубов. Кроме того, планируется работать над созданием условий для участия молодежи в разработке перспективных идей и проектов.

«Для нас подписание соглашения – это крайне важно, потому что такие партнеры, как Росконгресс, организующие всю линейку самых крупных экономических форумов в нашей стране, реализуют в том числе и серьезный социальный трек», – сказал руководитель Росмолодежи Александр Бугаев.

Он добавил, что по поручению Владимира Путина Росконгресс и Росмолодежь совместно с партнерами организуют молодежные площадки на всех крупных экономических форумах России.

Отметим, что молодежные секции на ПМЭФ появились по поручению президента Владимира Путина, который в прошлом году говорил о необходимости создать постоянную молодежную площадку на форуме.

ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Как сообщал советник президента, зампред оргкомитета – ответственный секретарь Антон Кобяков, на форуме подписано 550 соглашений на общую сумму 2,365 трлн рублей.

На пленарном заседании форума Путин заявил, что развитие страны базируется на четырех ключевых принципах, среди которых интересы человека, расширение пространства свободы, открытость страны и восприимчивость к новым идеям и технологиям.