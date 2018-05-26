Изучена найденная в Румынии необычная челюсть

Ученые закончили изучение челюсти птерозавра, найденной в Румынии в 1984 году; это крупнейшая челюсть крылатого динозавра из известных науке.

Исследователи полагают, что данный птерозавр мог проглатывать черепах и яйца других динозавров, сообщает Live Science.

Возраст находки оценивается в 66 млн лет. Длина сохранившейся челюсти составляет 18,8 сантиметра, но при жизни она могла достигать 110 сантиметров.

При этом обладатель челюсти не был самым крупным птерозавром – размах его крыльев составлял около восьми метров.

В 2009 году были обнаружены останки динозавра того же вида, чей размах крыльев составлял 12 метров.

Челюсть обнаружил в Румынии в 1984 году геолог из Бухарестского университета Дэн Григореску у слияния двух рек недалеко от деревни Вулиара. В течение многих лет она хранилась в музейных запасниках, и только в 2011 году окаменелые останки отправили на анализ.

Напомним, в августе 2017 года на раскопках в канадской провинции Альберта палеонтологи королевского Тиррелловского музея открыли новый вид динозавров.