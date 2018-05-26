После стрельбы в Москве объявлен план «Перехват»

Полиция объявила план «Перехват» после сообщения о стрельбе в Новой Москве.

«Очевидцы сообщили о беспорядочной стрельбе в районе 25-го км Симферопольского шоссе. Объявлен план «Перехват» по розыску скрывшегося с места автомобиля Chevrolet», – передает ТАСС со слов источника в экстренных службах.

Также уточняется, что по данным ГУ МВД по Москве, в 12:50 от граждан поступило сообщение о том, «что в районе дома 24 по Симферопольскому шоссе водитель автомобиля, двигающегося по дороге, грубо нарушает общественный порядок». Сведений о пострадавших нет, полиция начала поиск нарушителя.