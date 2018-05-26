Грузия отмечает 100-летие независимости заявлениями о «российской оккупации»

Грузия, которая в субботу торжественно отмечает 100-летие провозглашения независимости, напоминает высоким делегациям о том, что Россия «оккупировала» ее в 1921 и в 2008 годах, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Сегодня 20% территорий нашей страны оккупированы Россией. Россия спустя десять лет после войны не выполняет обязательств, взятых по Соглашению о прекращении огня. Россия делает шаги в сторону фактической аннексии неотъемлемых частей нашего государства - Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), – заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

Он также заявил, что в 1921 году Красная Армия «вторглась» на территорию Грузию, таким образом на несколько десятилетий остановив стремление его страны быть независимым европейским государством.

Грузинская Демократическая Республика просуществовала в 1918-1921 годах. Чтобы поздравить Грузию с праздником, в Тбилиси прибыли президент ЕК Жан-Клод Юнкер, президенты Словакии, Литвы, Польши, Латвии, Финляндии, Армении, глава МИД Франции, председатели парламентов Эстонии, Молдавии, Украины и другие высокие гости.

В Тбилиси и по всей стране проводятся различные мероприятия. В том числе в столице Грузии демонстрируют приобретенные в США комплексы «Джавелин». В столице и пяти других городах состоится церемония принятия присяги. В местном Дворце учащейся молодежи состоится кульминационный перформанс – будет показано, как Учредительное собрание 26 мая 1918 году провозгласило независимость.

В своем выступлении в Тбилиси президент Словакии Андрей Киска также вспомнил о России, заявив, что та «ведет пропаганду против Евросоюза». Он назвал Россию «агрессивным соседом Грузии», отметив при этом, что грузинская сторона «справляется с вызовами».

По сообщению администрации президента Грузии, Георгий Маргвелашвили и его польский коллега Анджей Дуда среди прочего обсудили «вопрос российской агрессии». Дуда пообещал Грузии и ее суверенитету «твердую поддержку».