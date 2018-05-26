Неизвестные открыли стрельбу из автоматов во Франции

В ночь на субботу в Марселе (Франция) двое мужчин были расстреляны неизвестными из автоматов Калашникова.

Полиция пока не получила данные о личности стрелявших, их мотивах и текущем местонахождении, передает ТАСС со ссылкой на французское издание «Прованс».

В данный момент основной версией случившегося считают сведение счетов на криминальной почве.

За неделю это уже второй случай стрельбы из автоматического оружия на улицах Марселя, известного неблагоприятной криминогенной обстановкой.

Так, в понедельник в одном из спальных районов в той же части города группа вооруженных людей в масках открыла огонь из автоматов; стрельба велась в воздух, пострадал один человек.

Еще один человек, по некоторым данным, был похищен этими же злоумышленниками, скрывшимися с места происшествия на трех автомобилях.