Ростех захотел войти в Россети через допэмиссию

Госкорпорация Ростех намерена войти в Россети с долей до 30% через допэмиссию; процесс планируется начать в третьем квартале, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов в кулуарах ПМЭФ.

Так, 24 мая Ростех и Россети подписали соглашение о стратегическом партнерстве при цифровизации электросетей.

Чемезов отметил, что «формат и параметры» сделки в данный момент обсуждаются, «в том числе речь может идти и о создании нескольких СП», передает РИА «Новости».

«Мероприятия, которые будут реализованы, дадут возможность повысить эффективность потребления электроэнергии и избежать потерь до 20-25%. Это значительная экономия для бюджетов, в том числе и для «Россетей». Наше желание иметь долю в эффективной и перспективной компании – логично в этой ситуации. Мы выйдем с предложением о допэмиссии», – добавил он.

Чемезов, говоря о перспективе продажи доли в Россетях стратегическому инвестору, отметил, что если Ростех получит эту долю, «тогда и будем думать».