Появилось видео артиллерийского удара ВСУ по позициям ополчения в Донбассе

Действующий офицер украинских ВС Анатолий Штефан опубликовал снятые с беспилотника видеокадры артиллерийского удара ВСУ по позициям ополчения в Донбассе.

По словам Штефана, в результате артиллерийского удара ВСУ по позициям ополчения был уничтожен взводно-опорный пункт, живая сила, вооружение и техника ополченцев.

«Приятные кадры без преувеличения», – написал Штефан на своей странице в Facebook, прокомментировав опубликованную видеозапись артналета.

Отметим, продемонстрированные видеокадры не позволяют однозначно определить, достиг ли артиллерийский удар заявленных Штефаном целей. Прямых попаданий по технике или живой силе на видеоролике не зафиксировано.

Ранее в пятницу представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявил, что украинские силовики обстреляли юг провозглашенной Донецкой народной республики из артиллерии крупного калибра.

Накануне спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подтвердил, что ВСУ продвигаются в «буферных зонах» в районе линии соприкосновения в Донбассе.