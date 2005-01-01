Кудрин отреагировал на слухи о безобразной ссоре с Орешкиным

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин дал понять, что у него нет разногласий с министром экономического развития Максимом Орешкиным; об их якобы ссоре на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) ранее сообщали анонимные Telegram-каналы.

Кудрин опубликовал в Twitter фотографию, на которой он изображен вместе с Орешкиным. Оба чиновника на снимке улыбаются.

«Желаю Максиму Орешкину успеха в новом правительстве», – написал Кудрин. Он также призвал «не читать перед обедом анонимных Telegram-каналов».

Желаю Максиму Орешкину успеха в новом правительстве.



P.s. Не читайте перед обедом анонимных телеграм-каналов pic.twitter.com/ADn6wwc7vC — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 25 мая 2018 г.

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что между Кудриным и Орешкиным на ПМЭФ якобы произошла ссора из-за разницы в подходах к регулирующему порядок использования дополнительных нефтяных доходов бюджетному правилу.

Утверждалось, что после дискуссии на ПМЭФ в ходе обсуждения корректировки бюджетного правила в кулуарах Кудрин попытался урезонить Орешкина, объясняя ему, что бюджетное правило не является догмой. В ответ министр якобы вспылил и грубо ответил, что он разбирается в процессе не хуже Кудрина, предложив ему не вмешиваться в дела правительства. Сообщалось, что Кудрин закончил беседу словами «вы еще очень молоды», однако Орешкин якобы выкрикнул ему в спину фразу «козел очкастый».