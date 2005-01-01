Путин рассказал на ПМЭФ о создании НКО «Россия – страна возможностей»

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25 мая, пятница  |  Последнее обновление — 19:09  |  vz.ru
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Для снятия претензий с Газпрома Европа выбрала особый момент

Европа больше не видит в Газпроме монополистаФото: Александр Рюмин/ТАСС
Антимонопольное расследование, которое шесть лет вела Еврокомиссия против Газпрома, наконец-то закрыто. Российской компании угрожали гигантские, миллиардные штрафы, и вот теперь это позади. Почему ЕК сделала такой подарок России именно сейчас и что за это потребуется от Газпрома? Подробности...
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Почему Трамп испугался встречаться с Ким Чен Ыном

В прошлом месяце госсекретарь США Майкл Помпео уже второй раз в этом году встречался в Пхеньяне с Ким Чен ЫномФото: KCNA/Global Look Press
Самый ожидаемый саммит этого года не состоится – Дональд Трамп отказался встречаться с Ким Чен Ыном. Срыв переговоров по самой разогретой за последний год теме – корейской ракетно-ядерной программе – не означает перехода к военному решению проблемы. Просто президент США исчерпал возможности для блефа и пиара на этом направлении, а устраивать встречу на равных ему категорически не хотелось. Подробности...
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С какого возраста стоит продавать алкоголь и призывать в армию

Через призыв в России проходят чуть более 10% мужчин призывного возрастаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Заявление главы Минздрава Вероники Скворцовой о предстоящем продлении возраста детства до 30 лет получило логичное продолжение. Певица и член ОП Диана Гурцкая заявила о необходимости повысить минимальный возраст продажи алкоголя и табака, а также призыва на военную службу. У такого подхода есть как плюсы, так и минусы.  Подробности...
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Россия выводит из игры символ американской военной мощи

Сначала «Томагавкам» удалось стать символом американской мощи, а затем – слабостиФото: U.S. Navy/Global Look Press
Легендарные крылатые ракеты «Томагавк», которыми США успели обстрелять множество стран мира, больше не удовлетворяют требованиям Пентагона. Принято решение уже в ближайшие годы отказаться от них в пользу более совершенных аналогов. Отправить «Томагавки» на пенсию решено в том числе по вине российских средств ПВО. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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У истории с малайзийским Boeing вполне простое объяснение

Иван Лизан, обозреватель «Однако. Евразия»
У всплывшей на поверхность истории с малайзийским Boeing и требованиями ввести против России очередной пакет санкций вполне простое объяснение. Подробности...
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Мир «S.T.A.L.K.E.R. 2» поборется с украинской реальностью

Максим Ваганов, публицист
Стрелок наконец-то пришел в себя. Голова болела, сознание путалось. У дверей стоят двое. Толстый, в белой рубашке и неприятный на вид, подошел к Стрелку. Он нагнулся, чтобы сталкер услышал слова: «Ну що, москаль, добiгався?» Подробности...
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Почему кириллицу столь отчаянно ненавидят

Егор Холмогоров, Публицист
Наша кириллическая азбука – это декларация нашей цивилизационной независимости, тот волшебный барьер, который ограждает святыню русской речи от растворения в глобальном «пиджин-инглише». Подробности...
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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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          Путин рассказал на ПМЭФ о создании НКО «Россия – страна возможностей»

             25 мая 2018, 17:41
          Фото: TASS Host Photo Agency/Global Look Press
          Текст: Антон Касс

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          Развитие страны базируется на четырех ключевых принципах, среди которых интересы человека, расширение пространства свободы, открытость страны и восприимчивость к новым идеям и технологиям, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

          Как передает РИА «Новости», первым принципом Путин назвал намерение строить политику государства вокруг человека, его благополучия, интересов и запросов.

          «Убежден – только та страна может быть сильной и успешной, где люди могут в полной мере реализовать все свои способности. Для этого нам предстоит продолжить модернизацию экономики и создание новых рабочих мест, обеспечить рост доходов граждан, сделать отечественное здравоохранение и образование одним из лучших в мире», – сказал Путин.

          По его словам, власти намерены использовать передовые практики в обустройстве городов и поселков, в организации комфортных пространств для жизни, работы и отдыха людей, а также нарастить объемы строительства и решить проблемы доступности жилья для семей с детьми, семей со средним достатком. Важнейшим направлением Путин назвал улучшение состояния окружающей среды, что станет вкладом России в решение глобальных экологических проблем, а также создание возможности для людей проявить себя в общественной, волонтерской деятельности, на производстве, в бизнесе или на государственной службе для каждого гражданина.

          «Социальная мобильность, укрепление кадрового потенциала, связь поколений – залог уверенного развития страны, движения ее вперед. Мы запустили целую линейку по поддержке и продвижению талантливой, целеустремленной молодежи, школьников, студентов и уже состоявшихся профессионалов, а также по развитию движения наставничества. Чтобы поставить всю эту работу на системную основу, создается автономная НКО «Россия-страна возможностей»... Наряду с уже созданными структурами, такими как АСИ, мы будем координировать эту работу между двумя организациями», – отметил президент.

          Вторым принципом новой политики является расширение пространства свободы, о чем, по словам Путина, российские власти говорят не в первый раз.

          «Это принципиально важно для становления сильного гражданского общества, для развития экономики и социальной сферы, науки и культуры. Курс на снятие барьеров, на либерализацию законодательства отвечает прежде всего интересам и запросам наших граждан», – подчеркнул Путин.

          В результате следования этому принципу, в России будут формироваться такие условия для ведения бизнеса и работы, которые будут соответствовать самым высоким стандартам.

          «В том числе, это касается и поддержки деловых инициатив. Год назад, выступая здесь, я подчеркивал необходимость активно использовать инструменты проектного финансирования. Сегодня это и позитивный факт: можно говорить о запуске нового механизма, своего рода фабрики проектного финансирования», – сказал глава государства.

          Президент подчеркнул, что многое в реализации планов и проектов развития в экономике, в социальной сфере и в инфраструктуре будет зависеть от усилий регионов, в связи с чем отметил важность продолжения качественного обновления региональных команд. Президент также отметил рост конкуренции между регионами за качество деловой среды, за инвесторов и кадры.

          «Именно на этом уровне сейчас формируется новая управленческая культура, современные подходы к решению экономических, социальных задач. Складываются открытые форматы взаимодействия государства и общества, участие граждан в самоуправлении повседневных задач. И вы знаете, что ряд успешных губернаторов вошли в состав нового правительства РФ», - подчеркнул Путин.

          Президент подчеркнул, что в современном мире особое значение приобретает восприимчивость и открытость к новым идеям и технологиям.

          «Третье – для технологического прорыва, для того, чтобы быть конкурентоспособными, в современном динамичном мире мы должны быть восприимчивыми для новых идей, для технологий, которые меняют жизнь людей, определяют будущее страны и мира», – продолжил президент.

          Путин напомнил, что одним из приоритетов на предстоящие годы станет комплексная программа цифрового развития. «Речь идет, прежде всего, о разработке и использовании сквозных цифровых решений в системе государственного управления, экономике, коммунальной, социальной сфере, энергетике и промышленности, транспорте», – пояснил президент России.

          Четвертым ключевым принципом развития страны Путин назвал ее открытость и нацеленность на участие в мировых процессах и интеграционных проектах, что, по его словам, предполагает реализацию масштабных инфраструктурных проектов.

          «Это важнейшая часть нашей национальной повестки. Развивая транспортный, энергетический, цифровой каркас России, мы намерены эффективно встроить его в глобальную инфраструктуру, и тем самым открыть новые возможности для наших граждан, для отечественного и иностранного бизнеса в России», – резюмировал Путин.

          Ранее на пленарном заседании ПМЭФ Путин пообещал продолжить качественное обновление региональных властей, а также заявил о планах нарастить в России объемы жилищного строительства.


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