Путин рассказал на ПМЭФ о создании НКО «Россия – страна возможностей»

Развитие страны базируется на четырех ключевых принципах, среди которых интересы человека, расширение пространства свободы, открытость страны и восприимчивость к новым идеям и технологиям, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как передает РИА «Новости», первым принципом Путин назвал намерение строить политику государства вокруг человека, его благополучия, интересов и запросов.

«Убежден – только та страна может быть сильной и успешной, где люди могут в полной мере реализовать все свои способности. Для этого нам предстоит продолжить модернизацию экономики и создание новых рабочих мест, обеспечить рост доходов граждан, сделать отечественное здравоохранение и образование одним из лучших в мире», – сказал Путин.

По его словам, власти намерены использовать передовые практики в обустройстве городов и поселков, в организации комфортных пространств для жизни, работы и отдыха людей, а также нарастить объемы строительства и решить проблемы доступности жилья для семей с детьми, семей со средним достатком. Важнейшим направлением Путин назвал улучшение состояния окружающей среды, что станет вкладом России в решение глобальных экологических проблем, а также создание возможности для людей проявить себя в общественной, волонтерской деятельности, на производстве, в бизнесе или на государственной службе для каждого гражданина.

«Социальная мобильность, укрепление кадрового потенциала, связь поколений – залог уверенного развития страны, движения ее вперед. Мы запустили целую линейку по поддержке и продвижению талантливой, целеустремленной молодежи, школьников, студентов и уже состоявшихся профессионалов, а также по развитию движения наставничества. Чтобы поставить всю эту работу на системную основу, создается автономная НКО «Россия-страна возможностей»... Наряду с уже созданными структурами, такими как АСИ, мы будем координировать эту работу между двумя организациями», – отметил президент.

Вторым принципом новой политики является расширение пространства свободы, о чем, по словам Путина, российские власти говорят не в первый раз.

«Это принципиально важно для становления сильного гражданского общества, для развития экономики и социальной сферы, науки и культуры. Курс на снятие барьеров, на либерализацию законодательства отвечает прежде всего интересам и запросам наших граждан», – подчеркнул Путин.

В результате следования этому принципу, в России будут формироваться такие условия для ведения бизнеса и работы, которые будут соответствовать самым высоким стандартам.

«В том числе, это касается и поддержки деловых инициатив. Год назад, выступая здесь, я подчеркивал необходимость активно использовать инструменты проектного финансирования. Сегодня это и позитивный факт: можно говорить о запуске нового механизма, своего рода фабрики проектного финансирования», – сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что многое в реализации планов и проектов развития в экономике, в социальной сфере и в инфраструктуре будет зависеть от усилий регионов, в связи с чем отметил важность продолжения качественного обновления региональных команд. Президент также отметил рост конкуренции между регионами за качество деловой среды, за инвесторов и кадры.

«Именно на этом уровне сейчас формируется новая управленческая культура, современные подходы к решению экономических, социальных задач. Складываются открытые форматы взаимодействия государства и общества, участие граждан в самоуправлении повседневных задач. И вы знаете, что ряд успешных губернаторов вошли в состав нового правительства РФ», - подчеркнул Путин.

Президент подчеркнул, что в современном мире особое значение приобретает восприимчивость и открытость к новым идеям и технологиям.

«Третье – для технологического прорыва, для того, чтобы быть конкурентоспособными, в современном динамичном мире мы должны быть восприимчивыми для новых идей, для технологий, которые меняют жизнь людей, определяют будущее страны и мира», – продолжил президент.

Путин напомнил, что одним из приоритетов на предстоящие годы станет комплексная программа цифрового развития. «Речь идет, прежде всего, о разработке и использовании сквозных цифровых решений в системе государственного управления, экономике, коммунальной, социальной сфере, энергетике и промышленности, транспорте», – пояснил президент России.

Четвертым ключевым принципом развития страны Путин назвал ее открытость и нацеленность на участие в мировых процессах и интеграционных проектах, что, по его словам, предполагает реализацию масштабных инфраструктурных проектов.

«Это важнейшая часть нашей национальной повестки. Развивая транспортный, энергетический, цифровой каркас России, мы намерены эффективно встроить его в глобальную инфраструктуру, и тем самым открыть новые возможности для наших граждан, для отечественного и иностранного бизнеса в России», – резюмировал Путин.

Ранее на пленарном заседании ПМЭФ Путин пообещал продолжить качественное обновление региональных властей, а также заявил о планах нарастить в России объемы жилищного строительства.