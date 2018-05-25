Из-за военного самолета в Жуковском не смог сесть турецкий лайнер

Накануне в подмосковном аэропорту Жуковский турецкий пассажирский лайнер ушел на запасной аэродром, не сумев приземлиться из-за занятой неисправным военным самолетом полосы, сообщил информированный источник.

Отмечается, что летевший из Стамбула самолет авиакомпании Onurair готовился к посадке, но диспетчеры сообщили экипажу, что взлетно-посадочная полоса назначения занята военным самолетом, у которого возникли технические проблемы, передает «Интерфакс».

В результате командир турецкого самолета был вынужден посадить судно в Домодедово. После этого самолет, не высаживая людей, вновь вылетел в Жуковский – это произошло лишь тогда, когда взлетно-посадочную полосу освободили от военного судна.