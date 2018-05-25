Володин назвал обвинения в адрес России по Boeing «политическими громыханиями»

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин заявил, что Нидерланды выступают с обвинениями в адрес Москвы в связи с крушением Boeing над Донбассом в интересах Соединенных Штатов и Великобритании.

«Они делают эти заявления, понятно, не только в своих интересах, но и в интересах тех же США, Великобритании – стран, которые развернули в отношении России недружественные действия», – приводит его слова ТАСС.

Володин отметил, что сторона, которую обвиняют, должна принимать участие в расследовании, чтобы к следствию было доверие. Либо в расследовании должны принимать участие международные эксперты. «А иначе все эти обвинения – такие политические громыхания, которые делаются в интересах понятных государств, и их мы не признаем», – сказал спикер.

Володин заявил, что Россия готова ко всему, в том числе к новым санкциям после обвинений Нидерландов в отношении России. При этом он отметил, что санкции – это тупиковый путь, а тот, кто их реализует, демонстрирует слабость, передает РИА «Новости».

Ранее в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поговорил по телефону с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком, и тот не смог привести доказательств причастности России к крушению малайзийского самолета Boeing в небе над Украиной. Он также сравнил обвинения в адрес России по сбитому Boeing с «делом Скрипалей».

Напомним, расследующая обстоятельства крушения Boeing на Востоке Украины международная следственная группа заявила, что ЗРК «Бук», из которого, предположительно, был сбит малайзийский лайнер, якобы принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил. В Минобороны обратили внимание, что выводы следователей базируются в основном на данных из соцсетей, и заявили, что серийный номер ракеты, которая якобы сбила малайзийский Boeing на Украине, указывает на то, что она была произведена в 1986 году в СССР.