Британская MI6 отменила правило о запрете на трудоустройство детей мигрантов

Служба британской внешней разведки MI6 отменила правило, действовавшее 100 лет, по которому служить в ведомстве могли только дети уроженцев Великобритании.

Глава MI6 Алекс Янгер объяснил это необходимостью расширения спецслужбы и возможностью привлечения специалистов разного происхождения.

«Мы очень загружены, слишком много всего происходит. Сложность работы возрастает, растет необходимость расширять службу. Нам нужно разрастаться всеми способами, которые предлагает современный мир. Наш ключевой актив – люди», – сказал Янгер, передает РИА «Новости».



При этом служба разведки выпустила специальную 40-секундную телерекламу со слоганом «Втайне мы такие же, как и вы», где звучит обращение к потенциальным кандидатам попробовать свои силы в разведке.

«Я хочу развеять миф о том, что потенциальные кандидаты чем-то ограничены. Мы настроены на то, чтобы иметь наиболее широкий выбор среди лучших одаренных людей в стране. Я хотел бы попросить тех, кто никогда не задумывался о работе в MI6, подумать об этом», – добавил глава разведслужбы.



Янгер также заявил, что перед внешней разведкой стоит сложная задача увеличения штата. Сейчас в MI6 служит 800 человек, службу планируется увеличить до 3,4 тыс. к 2021 году. Со времен Второй мировой войны этот показатель численности станет рекордным. Увеличение связано с «растущими угрозами», как отметили в правительстве.

Глава MI6 признал, что много подходящих и одаренных кандидатов для службы в разведке ранее отсеивались просто потому, что их родители родились за рубежом. Служба разведки также привлекать больше женщин и представителей этнических меньшинств. Сейчас 38% сотрудников ведомства – женщины, 6,8% принадлежат к этническим меньшинствам.

В 2016 году заявлялось, что MI6 планирует до конца десятилетия увеличить свой штат почти на 1 тыс. сотрудников для борьбы с глобальным терроризмом.