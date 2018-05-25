В России создают новый водолазный аппарат «Морж» для Арктики

Холдинг «Технодинамика» разрабатывает новый водолазный аппарат АВМ-21 «Морж», который может применяться службами МЧС и исследователями во время экспедиций в арктической зоне, сообщил глава холдинга Игорь Насенков.

«Погружение в холодные воды зачастую сопряжено с риском, при низких температурах выдыхаемый водолазом воздух имеет стопроцентную влажность. Это может стать причиной обмерзания легочного аппарата и как следствие перекрытия подачи дыхательной смеси. Благодаря современным техническим решениям «Морж» успешно справляется с данной проблемой», – цитирует Насенкова ТАСС.

Отмечается, что «Морж» для повышения надежности оборудован двумя дыхательными трактами, которые могут подключаться к баллонам аппарата независимо друг от друга.

Глава «Технодинамики» отметил, что новый легочный автомат ЛАМ-21 и редуктор ВР-172 рассчитаны на работу при температурах воды до минус четырех градусов Цельсия, не уточнив сроков разработки новой системы.

Аппарат в основном предназначен для подводных работ в условиях низких температур. Максимальная глубина, на которую позволяет погрузиться «Морж», составляет 60 метров. «Морж» может использоваться для нужд МЧС или для работы на арктическом шельфе, в том числе для оснащения ледокольного флота и платформ.

Как отметил Игорь Насенков, аппарат позволяет проводить подводные работы в условиях сильных загрязнений, в том числе при нефтяных разливах. Новый аппарат разрабатывает входящее в холдинг НПП «Респиратор».

Напомним, в 2015 году в холдинге «Авиационное оборудование» сообщали, что спасители МЧС в Мурманской области, Якутии и других регионах России собирались использовать в своих подразделениях низкотемпературного акваланга «Морж».