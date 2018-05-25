Прокуратура уличила «Аэрофлот» в нарушениях

Прокуратура добилась отмены ограничений, введенных «Аэрофлотом» по весу при бесплатном провозе детских колясок и костылей.

В ходе проверки соответствия Правилам воздушных перевозок пассажиров и багажа компании «Аэрофлот – Российские авиалинии» прокуратура обнаружила факты ограничения прав пассажиров при бесплатном провозе предметов, утвержденных приказом Минтранса.

Нарушения связаны с установлением ограничений по весу детских складных колясок, удерживающих устройств для детей до двух лет, а также в части провоза костылей, тростей, ходунков, роллаторов, складных кресел-колясок для пассажиров с ограничениями жизнедеятельности, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.



«Названные правила опротестованы прокурором. По результатам рассмотрения протеста правила авиакомпании приведены в соответствие с требованиями закона», – отмечено в сообщении ведомства.

Согласно действующим российским Федеральным авиационным правилам, авиакомпании сами устанавливают лимит веса бесплатной ручной клади, но он не может быть меньше пяти килограммов. Кроме ручной клади, пассажир может взять бесплатно в салон сверх нормы рюкзак, дамскую сумку, детскую люльку или коляску, костыли, трости, товары из duty free и ряд других предметов.



Вместе с тем, на сайте «Аэрофлота» сказано, что компания установила следующие нормы провоза ручной клади: эконом и комфорт класс – до 10 килограмм, бизнес-класс – до 15 килограммов. При этом габариты ручной клади не должны превышать по сумме трех измерений 115 сантиметров.

В феврале «Аэрофлот» ужесточил требования к провозимой на борту ручной клади. Из числа предметов, провозимых в дополнение к ручной клади, перевозчик исключил мобильные телефоны, ноутбуки, фотоаппараты, видеокамеры, зонты, папки для бумаг и печатные издания.