Глава Рособрнадзора сохранил пост в новом правительстве

Занимающий пост главы Рособрнадзора Сергей Кравцов сохранил место в новом правительстве России.

Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина в пятницу.

Кравцов назначен в новом правительстве руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Напомним, на минувшей неделе президент Владимир Путин подписал указы о составе нового кабмина. В состав нового правительства не вошли 13 человек, работавших в кабмине на высших должностях.