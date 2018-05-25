Гройсман разглядел «завуалированное оружие» России

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на энергетической конференции в Брюсселе обвинил Россию в использовании газа в качестве оружия против Украины и ЕС.

«Россия использует газ как оружие против Украины, против нашей независимости», – сказал Гройсман, передает РИА «Новости».

По его словам, проект «Северный поток – 2» является «новым гибридным оружием, направленными против Евросоюза и стран-членов». «Мы должны остановить его», – добавил он.

Ранее в пятницу Гройсман потребовал от ЕС и США большей синхронизации санкций против России.

Напомним, в апреле глава правления Газпрома Алексей Миллер отмечал, что транзит через Украину сильно упадет после введения «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». Вместе с тем он заявлял, что Газпром никогда не ставил вопрос о полном отказе от транзита газа через Украину.