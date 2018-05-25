Кремль пообещал интересное заседание ПМЭФ с участием Путина

Главное пленарное заседание Петербургского международного экономического форума, в котором примет участие президент Владимир Путин, будет интересным, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков рассказал о графике президента на пятницу, в частности, Путин участвует во втором дне ПМЭФ и выступит на пленарном заседании.

«Главное пленарное заседание форума – будет интересно», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая.